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Ödüllü şef Edirne tava ciğerini dünyaya tanıtacak

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:24
Ödüllü şef Edirne tava ciğerini dünyaya tanıtacak

EDİRNE (AA) - Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için Edirne'ye gelen "Gourmand Book Awards" ödüllü ünlü şef Stalic Khankishiev, çalışmalarına tava ciğeriyle başladı.

Khankishiev, gazetecilere yaptığı açıklamada,Türk mutfağındaki birbirinden lezzetli tatların tanıtımını yapmak için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'nin muhteşem ve büyük bir ülke olduğunu anlatan Khankishiev, Türk mutfağının sadece İstanbul'da yapılan yemeklerden ibaret olmadığını vurguladı.

Bursa, Edirne ve Gaziantep'te lezzet keşfine çıkacağını ifade eden Khankishiev, ''Türk yemekleri üzerine araştırmalarıma başladım. Yemeklerin çekimini de kendim yapıyorum. Çalışmalarım bittikten sonra birbirinden güzel lezzetleri bir kitapta toplayacağım. Başta Rusya'da tanıtımı olacak. Çünkü Rus halkında Türkiye'ye ve yemeklerine karşı büyük bir ilgi var. Zaten bir çoğuda buraya tatile geliyor.'' diye konuştu.

Türkiye'nin bereketli topraklarının ve kadim mutfak kültürünün hayranı olduğunu belirten Khankishiev, dünyanın en önemli mutfakları arasında gördüğü Anadolu mutfağının izinde Bursa, Edirne ve Gaziantep'te lezzet keşfine çıkacağını anlattı.

Bursa'nın meşhur İskender kebabı, Edirne'nin dillere destan tava ciğeri ve Gaziantep’in lezzetiyle marka olmuş baklavası ve katmeri gibi birbirinden özel tatların arkasında yatan lezzet sırlarını araştıracağını ifade eden Khankishiev, Türk mutfağını tüm zenginliğiyle dünyaya tanıtmak istediğini vurguladı.

- ''Edirne ciğeri çok güzel'

Edirne'de bir ciğercide çekimlere başlayan Khankishiev, ciğerin tadına hayran kaldığını söyledi.

''Edirne ciğeri çok güzel.'' diyen Khankishiev, ciğerin yapılışından servis edilişine kadar profesyonel çekimler yaparak bu lezzeti dünya ile buluşturacağını sözlerine ekledi

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ise Khankishiev'in, Türk mutfağını keşfetmek için çok doğru bir yerden başladığını belirtti.

Edirne'nin Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yaptığını ifade eden Dinar, Edirne yemeklerinin tanıtımına verdiği desteklerden dolayı Khankishiev'e teşekkür etti.

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