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Dalgıçlar "Sosyetik" plajı temizledi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:28
Dalgıçlar "Sosyetik" plajı temizledi

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde dalgıçlar, sanat, spor ve iş dünyasından ünlülerin yaz aylarında tercih ettiği, halk arasında "Sosyetik plaj" olarak anılan Göltürkbükü sahilini temizledi.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliği, Göktükbükü sahilinde devam etti.

Sabah saatlerinde sahilde toplanan 13 dalgıç, özel kıyafetlerini giyip tüm kontrollerini yaptıktan sonra denize açıldı. Bazı sürat botları ve balıkçı teknelerinin de eşlik ettiği dalgıçlar, Göltürkbükü sahil şeridinde ve açıkta deniz dibini temizledi. Yaklaşık iki saat süren temizlik çalışmasında, dalgıçlarca deniz dibinden çıkartılan otomobil lastikleri, cam ve pet şişeler ve plastik atıklar file çuvallara konularak teknelere taşındı. Atıklar daha sonra teknelerle balıkçı barınağında hazırlanan alana götürülerek bir süre sergilendi.

Temizlik çalışmasını bölgeye otobüsle getirilen ilkokul ve ortaokul öğrencileri de izledi. Öğrencilere belediye yetkililerince çıkan atıklar hakkında bilgi verilirken, çöplerin denize atılmaması gerektiği anlatıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Biriminde görevli Numan Yılmaz, yapılan araştırmalar sonucu, dünyada 150 milyon ton atığın denizlere ve okyanuslara atıldığını belirtti.

Her yıl 6,5 milyon ton çöpün denizlere atıldığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz çocuklara örnek olmak istiyoruz. Gelecek nesillere eğitim vererek, denizlerin dalgası gibi artarak daha fazla insana yayılmasını amaçlıyoruz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Bugün kısa sürede 300 kilodan fazla atık çıkarttık. Bu çıkan atıkların çoğu insan kaynaklı atıklar."

Sahilden temizlik çalışmasını izleyen işletmeci Cengiz Polat da temizlik çalışmasını çok başarılı bulduğunu söyledi.

Kendisinin de bir dalgıç olduğunu ifade eden Polat, "Ben de geçen yıl dalarak bu sahilden çok miktarda atık çıkartmıştım. İnsanların daha duyarlı olmasını istiyoruz. Ben işletmeciyim, sahilimizi de korumaya çalışıyorum." dedi.



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