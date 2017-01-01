Adana'daki cinayet

ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesinde 30 Nisan'da iki grup arasındaki kavgada İzzet Yalçın'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.
Dağlıoğlu Mahallesi'nde 30 Nisan'da İzzet Yalçın, iki grup arasında çıkan tartışmada göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamamıştı.