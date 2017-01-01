03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Türk Bilim İnsanları Antarktika'da" konferansı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:46

ORDU (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Halıcı, ilerleyen zamanlarda Antarktika'da Türk bilim insanı sayısının artacağına inandığını belirterek, "Çünkü siyasi olarak desteklenmeye başlandı. Ciddi anlamda orada şu an Türkiye Cumhuriyeti üs kurma çalışmalarının içinde." dedi.

Prof. Dr. Halıcı, Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen "Türk Bilim İnsanları Antarktika'da" adlı konferansa katıldı.

Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapan ilk Türk ekibinde yer alan Halıcı, öğrencilere orada yürütülen araştırmalar konusunda bilgi verdi, gözlemlerini paylaştı.

Halıcı, Antarktika'nın, dünyanın en farklı yeri olduğunu belirterek, "Orada tamamen doğanın sesini dinliyorsunuz. Aslında orada uzun yıllar yaşanabilir, insanı da gençleştirebilir. İnsanlar son zamanlarda Antarktika'yı turistik olarak ziyaret etmeyi de istiyor. Özellikle yaşlı ve zengin insanlar. Çünkü bir gemi turu yaklaşık 50 bin avro civarında." diye konuştu.

Bilimsel çalışmalar açısından Antarktika'nın önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Halıcı, şunları söyledi:

"Bilimsel çalışmalar anlamında Türkiye, son iki yılda ciddi anlamda hızlandı. Biz 2016'nın nisan ayında gittik. İstanbul Teknik Üniversitesinde kutup araştırmaları merkezi var. Onlar çok aktif şekilde orada bilim üssü olan ülkelerle iş birliği halinde. İletişime geçiyorlar ve devamlı Türkiye'den bilim insanlarının o üslere gönderilmesini sağlıyorlar. Ben o şekilde gittim. Gittiğim dönemde birisi Bulgaristan, birisi Şili üssüne gitti. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesinden bir ekip, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının da desteğiyle fizibilite çalışması yapmak için gitti. Geçmiş zamana baktığımız zaman bugün oraya bilimsel ilgimizin daha fazla olduğunu biliyoruz."

İlerleyen zamanlarda Antarktika'da Türk bilim insanı sayısının yükseleceğine inandığını dile getiren Halıcı, "Çünkü siyasi olarak desteklenmeye başlandı. Ciddi anlamda orada şu an Türkiye Cumhuriyeti üs kurma çalışmalarının içinde. En son şubat ayında buna ilişkin bir protokol Meclisimizden geçti. Bundan sonraki aşama tamamen siyasi." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Halıcı'ya teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Konferansa, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Balta, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İLGİLİ HABERLER
'Ailede Öfke Kontrolü' konulu konferansa yoğun ilgi
YEREL

'AİLEDE ÖFKE KONTROLÜ' KONULU KONFERANSA YOĞUN İLGİ
Kaya: &quot;Çambaşı Yaylası'na PTT acentesi açılacak&quot;
YEREL

KAYA: "ÇAMBAŞI YAYLASI'NA PTT ACENTESİ AÇILACAK"
Kivide son üç yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor
YEREL

KİVİDE SON ÜÇ YILIN EN YÜKSEK REKOLTESİ BEKLENİYOR

Vali keşifte
YEREL

VALİ KEŞİFTE
Fındıkta zirai don hasar tespitine başlandı
YEREL

FINDIKTA ZİRAİ DON HASAR TESPİTİNE BAŞLANDI

Ordu'da şüpheli ölüm
YEREL

ORDU'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Ordu'da 140 bin alabalık yavrusu dereye bırakıldı
YEREL

ORDU'DA 140 BİN ALABALIK YAVRUSU DEREYE BIRAKILDI

Engelleri Aşan El Sanatları Sergisi
YEREL

ENGELLERİ AŞAN EL SANATLARI SERGİSİ
Karadağ Kanyonu turizme kazandırılacak
YEREL

KARADAĞ KANYONU TURİZME KAZANDIRILACAK

Gürgentepe'de örnek çalışma
YEREL

GÜRGENTEPE'DE ÖRNEK ÇALIŞMA
Türkiye'de ana arı üretimi artıyor
YEREL

TÜRKİYE'DE ANA ARI ÜRETİMİ ARTIYOR

Ünye ve Fatsa'daki binalara estetik
YEREL

ÜNYE VE FATSA'DAKİ BİNALARA ESTETİK
Dünya şampiyonundan satranç tavsiyesi
YEREL

DÜNYA ŞAMPİYONUNDAN SATRANÇ TAVSİYESİ
Kadınlara &quot;en tatlı&quot; istihdam desteği
YEREL

KADINLARA "EN TATLI" İSTİHDAM DESTEĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'kabine ve AK Parti'de değişiklik' açıklaması
GÜNDEM

ERDOĞAN: 'PARTİLİ OLAMAZ' DİYENLER SİYASİ CİNAYET İŞLEMİŞTİ

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!