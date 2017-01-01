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Karadeniz'de çilek hasadına başlandı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:48

ORDU (AA) - Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla oluşturulan çilek bahçelerinde sezonun ilk hasadına başlandı.

Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki kurulan bahçelerde hasadına başlanılan çilek üreticilerinin de yüzünü güldürüyor.

İlk hasatta üreticileri yalnız bırakmayan Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin büyük bölümünde fındık yetiştiriciliğinin yapıldığını anımsattı.

Fındığın yanında ek gelir getirici ürünleri çiftçilere benimsetmeye çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, bu kapsamda yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Ordu'nun çilek üretimini katbekat artırdıklarını söyledi.

Yılmaz, fındık üreticilerine ek gelir getirmesi amacıyla özellikle 2014 yılından beri çalışma yürüttüklerini belirterek, 15 ton üretimi 2016 yılı itibarıyla 600 tona kadar çıkarmayı başardıklarını ifade etti.

Kentte çilek üretiminin vazgeçilme noktasına kadar geldiğini ancak Ordu Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle üreticileri yeniden çilek üretimine teşvik etmeyi başardıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Üreticilere sağladığımız çilek fidesi destekleriyle çilek üretiminin artmasını sağladık. Ayrıca Bakanlığımızın imkanlarıyla üreticilerimize çeşitli malzeme desteklerinde bulunduk. Böylelikle üretimimiz bir anda 15 tonlardan 600 tonlara kadar çıktı. Hedefimiz 2017 yılı itibarıyla bu üretim miktarını bin tona kadar çıkarmak."

Bölgede çilek hasadına bugün itibarıyla başlandığı bilgisini de veren Yılmaz, "Geçen sezon çilek hasadı nisan ayının ilk haftası başlamıştı ancak havaların soğuk gitmesinden dolayı bu yıl bir ay gecikti. Çilek hasadının havaların iyi gitmesi durumunda kasım, aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor." dedi.

Yılmaz, çilek hasadının bu sezon da iyi göründüğünü, üreticilerin memnun olduğunu kaydetti.

Çilek üretiminin ağırlıklı olarak Altınordu, Kabadüz, Perşembe ve Ulubey gibi ilçelerinde yapıldığını dile getiren Yılmaz, diğer ilçelerde de çilek üretimini yaygınlaştırmak için kolları sıvadıklarını sözlerine ekledi.

- Üreticiler ilk hasattan memnun

Çilek üreticilerinden Burak Kılıç, geç başlamalarına rağmen ilk hasattan oldukça memnun olduklarını belirterek, "12 dönümde çilek hasadı yapıyoruz. Bizim hedefimiz bu alandan bu sezon itibarıyla 60-70 ton civarında hasat elde edebilmek. İnşallah tahminlerimiz tutar ve tüm üreticilerin olduğu gibi bizlerin de yüzü güler." diye konuştu.

Kılıç, çileklerinin pazarlama sorununun bulunmadığını, öncelikle il genelinde çileğin satışını yaptıklarını, daha sonra artan ürünleri ise il dışına pazarladıklarını söyledi.

Nazmiye Keskin adlı üretici ise fındıktan sonra en çok çilek üretiminden kazandıklarını ifade ederek, arazisi müsait olanlara çilek üretimi tavsiyesinde bulundu.

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