Kayseri'deki tamirci dükkanına yönelik silahlı saldırı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı oto tamirci dükkanına yönelik silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki oto tamirci dükkanına tabanca ve av tüfeğiyle ateş açılması sonucu Ali Türkmen'in yaşamını yitirdiği, Yusuf G. ve Mehmet Ö'nün yaralandığı olayda kullanılan otomobilin plakasından yola çıkarak, şüpheliler A.S, E.E. ve T.İ'yi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

- Öldürülen kişi müşteri çıktı

Öte yandan, saldırıda hayatını kaybeden Ali Türkmen ile yaralanan Mehmet Ö'nün, olay sırasında dükkana müşteri olarak geldikleri, zanlılardan A.S. ile diğer yaralı Yusuf G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi.