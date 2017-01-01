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Adanaspor hatalarından ders çıkaracak

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:01

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, ligde kalmayı başaramadıklarını, gelecek yıllarda ise aynı hataya düşmek istemediklerini ifade etti.

Arın, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta sahalarında Antalyaspor'a 5-2 yenildiklerini anımsattı.

Camialarını bu sezon mutsuz ettiklerini ancak Adanaspor sevgilerinin bitmeyeceğini ifade eden Arın, futbolcularının antrenmanlarda iyi performans göstermesine karşın Antalya ekibi karşısında bunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Arın, Antalyaspor'da Eto'o gibi bir dünya yıldızı bulunduğunu aktararak, "Hem takımı yönetti hem de bulduğu fırsatları gole çevirdi." diye konuştu.

Kazanmayı çok istediklerini vurgulayan Arın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulunduğumuz konum kazanmayı gerektirdiği için, oyuncularımızı zihinsel yönde ne kadar motive etmeye çalışsak da bu tür maçlarda skor olarak dengeyi aştıkları zaman, sonrası bizim için sıkıntı. Her ne olursa olsun, oyuncularım oyun disiplininden kopmadan, bu mücadeleyi sonuna kadar yapmalı. Bu maç için bekliyordum, bundan sonra da bekleyeceğim. Kalan 5 maçımızı da en iyi şekilde oynayarak, skorsal anlamada hezimete uğramayacağımız maçlar olacağına inanıyorum."


- Gençlerbirliği maçı


Arın, gelecek hafta deplasmanda yapacakları Gençlerbirliği maçı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlerbirliği, sistemi oturmuş bir kulüp. Enerjik bir takım. Son haftalarda çok başarılı neticeler alıyorlar, farklı sistemlerde de oynayabiliyorlar. Genç ve heyecanını yitirmemiş dinamik bir takım. İyi de neticeler alıyorlar son haftalarda, biz de onlara karşı genç ve dinamik oyuncularla oynayacağız. Biliyorsunuz reform adım adım olur, hep birlikte değişim büyük bir zarar verebilir. Elimizdeki kadroda 20 oyuncumuz var, bunların hepsini değerlendirmeye alacağız."


- "Hatalarımızı tekrarlamayacağız"


Kulüp başkanı Bayram Akgül'ü takdir ettiğini belirten Arın, şunları kaydetti:

"Başkanımız Adanaspor'a ve Adana'ya hizmet ediyor. Her insan yanlış yapabilir. O yanlışların içinde ben de varım. Bu sene takım kötü oynuyorsa bunun içinde ben de yer alıyorum. Başkanımız çalışmalarına devam ediyor. Adanaspor, hangi ligde olursa olsun hedefi bulunan bir takımdır. Bu sene hedefimiz ligde kalmaktı, bunu başaramadık. İnşallah tekrar çıktığımızda, gördüğümüz hataları tekrarlamayacağımıza inanıyorum. Onun için savaş veriyoruz."


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