Tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayan sanığa 12 yıl hapis

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı kişiyi sırtından ve belinden bıçakla yaralayan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şahin T. ve müşteki Tekin Yeğen ile taraf avukatları katıldı.

Tanık Derya Yeğen ifadesinde, olay tarihinde nişanlısı olan eşi Tekin Yeğen'i, Şahin T'nin bıçakladığını belirterek, sanığı duruşma salonunda teşhis etti.

Tanık Erkan Tosun da olay sırasında Tekin Yeğen'i bıçaklayan kişinin Şahin T. olduğunu, daha önce tehdit edildiği için ifade vermediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Şahin T'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tekin Yeğen, 27 Ağustos 2015'te otomobil içerisinde o dönem nişanlısı olan eşi Derya Yeğen ile oturduğu sırada yanlarına gelerek rahatsız eden Şahin T. ile tartışmıştı. Tartışma sırasında Şahin T, Tekin Yeğen'i sırtından ve belinden bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.