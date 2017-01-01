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Hatay'da "Arapça tabela" operasyonu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:13
Hatay'da "Arapça tabela" operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, iş yerlerine izinsiz şekilde asılan Arapça tabelaların kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda Kırıkhan'da Suriyelilerin açtığı iş yerlerinde kullandıkları Arapça yazılı levhaların görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi.

Yaptıkları değerlendirmeyle ilçedeki Türkçe levhalar dışındakilerin sökülmesi kararını aldıklarını ifade eden Yavuz, "Kırıkhan’da yapılan titiz çalışmalar neticesinde iş yerleri önündeki Arapça yazılı tabelaları kaldıracağız. Dışarıdan gelen bu misafir kardeşlerimizle kendi değerlerimizle birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Zabıta ekipleri, Suriyeli iş yerlerinin en yoğun olduğu Gündüz Mahallesi Mareşal Çakmak Caddesi'nde Arapça tabelaların sökülmesine yönelik çalışma başlattı.

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