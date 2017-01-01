Cesedi bulunan Rus subayının kılıcının kaybolduğu iddiası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ARDAHAN (AA) - Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, inşaat alanındaki kazı sırasında bulunan işgalci Rus subaya ait olduğu değerlendirilen ceset üzerinden çıkan kılıcın kaybolduğu iddialarını yalanlayarak, "Kılıcı olmuş olsaydı tabutta olurdu. Çünkü basit bir şey değil ki. Küçücük bir şey değil gözden kaçtı diyelim." dedi.

Alantar, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu cesedin yanında kılıç veya benzer bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

Kazının titiz bir şekilde gerçekleştirildiğini anlatan Alantar, şu değerlendirmede bulundu:

"O gün arkeolog, savcı, emniyet ve basının gözetiminde bu işlem yapıldı. Cesedin olduğu alan özenle açıldı. Sadece üniforması ve çizmesi mevcuttu. Bana gelen bilgiler doğrultusunda basında yer almış. Basında yer aldığı gibi öyle bir durum söz konusu değil. Kılıcı olmuş olsaydı tabutta olurdu. Çünkü basit bir şey değil ki. Küçücük bir şey değil gözden kaçtı diyelim. İğne değil ki. Koskoca kılıçtır."

Tabutun bulunduğu alanın tahtalarla kapatıldığını belirten Alantar, Kars Müze Müdürlüğünde bu ayın 24'ünde konuyla ilgili kurulun toplanacağını kaydetti.

- İnşaat çalışması durduruldu

Öte yandan bölgedeki inşaat çalışmaları alanda başka subay ve askerlere ait iskelet parçaları ile askeri botlar bulunması nedeniyle durduruldu. Alanda bir aksaklığın yaşanmaması için emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sürüyor.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla Kars Müze Müdürlüğünde başlatılan çalışmalar da devam ediyor.

Ardahan'da 1905-1913 yıllarında görev yapan ve Rus tarihinde "Kafkasya'nın fatihi" olarak anılan Tümgeneral Vasiliy Geyman'a ait olabileceği değerlendirilen ceset, Kars Müzesinde muhafaza ediliyor.