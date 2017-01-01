Denizli'de kayıp kişi ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3,5 ay önce kaybolan kişinin cesedi, Dalaman Çayı kenarında bulundu.
Kelekçi Mahallesi'nde Dalaman Çayı kenarında koyunlarını otlatan Ahmet Yatkın, köpeklerinin tepki vermesi üzerine gittiği bölgede ceset gördü.
Olayın jandarmaya bildirilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında vücut bütünlüğü bozulmuş cesedin kimliğinin tespiti için cenaze Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yapılan incelemenin ardından cesedin yaklaşık 3,5 ay önce Çakır Mahallesi'nde kaybolan 74 yaşındaki Mehmet Ali Acar'a ait olduğu tespit edildi.
Çakır Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Acar, 16 Ocak'ta evden çıktıktan sonra geri dönmemiş, olayın haber verilmesi üzerine Dalaman Çayı'nda arama yapılmıştı. Otomobili terk edilmiş halde bulunan yaşlı adamı arama çalışmasına AFAD, jandarma, itfaiye ve Muğla'dan deniz polisleri katılmış, aramalar sonucunda Acar bulunamamıştı.