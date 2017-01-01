Kızına 150 liraya yaptığı düzenekle yürütmeyi öğretti

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ANTALYA (AA) - Antalyalı alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, bir ayağını bebekken kaybeden 3,5 yaşındaki kızı Özge'nin protez ayak ile rahat yürüyebilmesi için evinin tavanına, tekerlekli alüminyum ve ipten oluşan düzenek kurdu.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan-İlknur Yıldırım çiftinin 6,5 aylık dünyaya gelen kızları, erken doğum nedeniyle üniversite hastanesinden özel bir hastaneye sevk edildi. Buradaki tedavisinin 8. gününde, kangren olan bebeğin sol ayağının "Protein C-S" hastalığı nedeniyle kesilmesi gerektiği bildirildi.

Aile kızlarını özel hastaneden alıp tekrar üniversite hastanesine götürdü ancak bacak kurtarılamadı.

Baba Ali İhsan Yıldırım, yanlış iğne sonucu damarı yırttıkları gerekçesiyle özel hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aile hukuk mücadelesi verirken kızları Özge bir ayağı olmadan büyüdü.

- 150 liraya mal edilen düzenek ile yürüdü

Baba Yıldırım, sol ayağına protez takılan Özge'nin bu şekilde yürümeyi öğrenememesi üzerine özel bir rehabilitasyon merkezine başvurdu. Burada fizik tedavi için yüksek ücret istenmesi üzerine baba Yıldırım, ustası olduğu alüminyum doğramadan düzenek yapmaya karar verdi.

Evin salonunun tavanına alüminyum bir düzenek monte eden baba Yıldırım, tekerlekleri olan düzenekten sarkıttığı ipi de kızını taşıyan kemere bağladı.

Babasının 150 liraya mal ettiği düzenekle dengesini sağlayan minik Özge, günde iki saat bu şekilde çalışarak önce dengede durmayı, ardından da yürümeyi ve koşmayı öğrendi. Küçük kız, artık düzeneksiz bir şekilde ayakta durabiliyor ve yürüyebiliyor.

-"İlk adım attığı gün, hayatımın en güzel günüydü"

Baba Ali İhsan Yıldırım, kızının ilk adımını attığı günün, hayatının en güzel günü olduğunu söyledi.

Kızına yaptığı düzeneğin başka ailelere de örnek olabileceğini anlatan Yıldırım, "Zor günler yaşadık. Kızımın hayatını kolaylaştırmam gerekiyordu. Kızımı düzeneğe oturtup 'Hadi babana gel kızım' diyorum. O da bana doğru yönelince ister istemez adım atıyor. Bu şekilde yürümeyi ve dengede durmayı başardı. Çok mutluyum." dedi.

Hastane ve doktorlar hakkında, "Yeterli delil olmadığı ve suç unsuru bulunmadığı" gerekçesiyle dava açılmadığını aktaran Yıldırım, "Kızımın Protein C-S hastası olduğunu söylediler. Ayağı kesildikten sonra bunun testini yaptırdık. Çocukta böyle bir hastalık yok. Daha farklı testler de yaptırdık yine bir şey çıkmadı. Bütün tahlilleri yaptık. Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Tek isteğimiz sorumluların cezalandırılması." dedi.







