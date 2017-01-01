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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı başladı.

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneğinin (TÜRAP) desteğiyle Efes Kongre Merkezi'nde gerçekleştiren fuarda Türk ve Arap 143 şirket stant açtı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir tarım bölgesi olduğunu, 2016 itibarıyla 17 milyar dolar tarımsal ihracat gerçekleştirdiklerini, 11 milyar dolarlık da tarımsal ithalat yapıldığını belirtti.

Arap iş adamlarına çağrıda bulunan Daniş, "Gelin beraber kazanalım. Gerek Türkiye'de gerekse de sizin ülkelerinizde beraber üretelim veya sizin ürettiklerinizi bugün bizim ihracat yoluyla ulaştığımız 192 ülkeye ulaştıralım. Türkiye'nin bu konuda önemli potansiyeli var. Biz beraber hareket edelim, beraber yatırımlar yapalım ve beraber kazanalım diyoruz. Biz Arap iş adamı kardeşlerimize yol gösterici durumda değil, yol arkadaşlığı taahhüdünde bulunuyoruz." diye konuştu.

Amman Sanayi Odası Başkanı Ziyad Al-Humsi, çevre ülkelerdeki siyasi durumların ve mülteci sorununun tüm ülkeleri etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu da yardımlaşma içerisinde olmamız gerektiğini göstermektedir. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak yükselmesi gizlenecek bir durum değildir. Türkiye'de görülen ekonomik gelişmenin herkes farkındadır. Son yıllarda da Türkiye ile aramızdaki alışverişlerde ciddi bir artış vardır. Önümüzdeki dönemde de daha fazla ortaklık ve ticaret yapılmasını temenni ediyorum."

Sudan Cumhuriyeti El-Cazira Valisi Mohammed Taher Mohammed Aila, fuarın Türk-Arap ilişkilerinin gelişmesine katkı sağladığını ifade ederek, "Sudan geniş zirai alanlara sahiptir. Türkiye'deki ve diğer Arap ülkelerindeki iş adamlarını Sudan'la iş birliği yapmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'deki ekonomik gelişmenin herkes farkında"

Arap Devletler Ligi Misyon Başkanı Falih El-Mitri, Türk ve Arap devletlerinin tarihsel ilişkilerinin günümüze kadar devam ettiğini vurgulayarak, "Geçmişimiz birse hayallerimiz de birdir. Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler son 15 yılda önemli bir noktaya gelmiştir. Bizler her türlü tehditlere karşı iş birliği yaparak ekonomilerimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar da 22 Arap ülkesinden 600 iş adamının fuara katıldığını, 5 Mayıs'a kadar fuarın ziyaretçilere açık olacağını dile getirdi.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ise kentin zeytin, kestane ve incir gibi dünyanın önemli tarım ürünlerinin merkezi konumunda olduğunu belirterek bu noktada Arap iş adamlarını alışveriş yapmaya davet etti.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezdi.