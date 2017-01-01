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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Fotoğrafçılardan öğrenciler için yardım kampanyası

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:33
Fotoğrafçılardan öğrenciler için yardım kampanyası

AĞRI (AA) - Iğdır'da haber, doğa ve yaşam fotoğrafçılığı yapan sanatçılar, başlattıkları yardım kampanyasıyla 120 ilköğretim öğrencisine kırtasiye yardımında bulundu.

Iğdır Fotoğraf Gezi ve Doğa Derneği (IFGD) öncülüğündeki fotoğraf sanatçıları, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin çeşitli illerindeki fotoğraf sanatçılarına ulaşarak, köylerde eğitim gören öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya ile toplanılan malzemeler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Suluçem köyü ilkokulu öğrencilerine dağıtıldı.

Kampanyaya öncülük eden Iğdır Fotoğraf Gezi ve Doğa Derneği Başkanı Muhammed Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak özellikle doğu illerinde eğitim gören dar gelirli öğrenciler için çeşitli faaliyetler sürdürdüklerini söyledi.

Sosyal medya üzerinden organize olduklarını ve yardım topladıklarını belirten Akkuş, "Bu manada, Türkiye'nin farklı ilerinde eğitime gönül vermiş, yardımsever arkadaşlarımızla köy okullarındaki öğrencilerimize kırtasiye malzemesi topladık. Kampanya çerçevesinde Ankara, İstanbul, İzmir, Iğdır ve farklı illerden gönderilen kırtasiye malzemelerini bugün Suluçem İlkokulunda okuyan öğrencilerimize teslim ettik. Bu tür yardım kampanyalarımız devam edecektir." dedi.

Her öğrenci için ayrı ayrı hazırlanan, içinde hikaye kitabı, kırtasiye malzemeleri, şeker ve çikolata olan zarflar dernek üyeleri tarafından öğrencilere dağıtıldı.

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