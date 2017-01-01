Kars'taki darbeci askerler hakim karşısında

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KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla eski Binbaşı Serkan Akanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar eski binbaşı Serkan Akanoğlu, yüzbaşı Sinan Karademir, Astsubay Seçkin Çakmakçı, uzman çavuşlar Atilla Civelek ve Refik İvecan ile tutuksuz yargılanan diğer 19 askeri personel de hazır bulundu.

Tanıklar, sanık avukatları, yakınları ile izleyicilerin de yer aldığı duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapıldı.

Güvenlik güçleri Kars Adliyesi çevresinde ve duruşmanın yapıldığı salon içerisinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Tutuklu sanıklardan eski yüzbaşı Sinan Karademir, savunmasında suçlamalarla ilgili bilinçli ve kasıtlı hiçbir eylemde bulunmadığını iddia etti.

Binbaşı Muslih İpekliler'in eve gelerek kendisine acil olarak kışlaya gitmesi emrini verdiğini anlatan Karademir, "Saat 23.00 sıralarında kışlaya girdim. Muslih binbaşı yanıma gelerek büyük şehirlerde terör saldırısının olduğunu söyledi ve bu kapsamda da tabura görev verdi. Bana 'sen yanına ikmal astsubayını da alarak mühimmat al getir' dedi. Refik İvecan'ı aradım, bir kamyon hazırlamasını istedim. Nöbetçi subaylığından emniyet için mühimmatı alarak tabur binası önüne gelmesi emrini verdim." dedi.

Mühimmatı dağıtmak üzere kışladan ayrıldıklarını belirten Karademir, savunmasına şöyle devam etti:

"Mühimmat dağıtımı ve kışladan hareket etmemiz 4-5 dakikalık bir zamanda gerçekleşti. Kışladan çıktığımızda yol üzerinde çalışır vaziyette 2 tank vardı. Tankların ilerleyerek yolu açmaları üzerine 2 GZPT çıkış yaptı. Ardından benim komutamdaki araç çıkış yaptı. Valilik binası önünden geçen caddeye geldik. GZPT'ler valilik civarındaki kavşaklarda bekleme yapıyorlardı. Bölgeye gittiğimde halk kalabalığı yoktu. Muslih binbaşı yanıma geldi 'sadece rütbeli personele birer şarjör mühimmatı dağıtın' dedi ve araçla mühimmat dağıtımına başlandı. Daha sonra polis merkezinin yanına yürüyerek geldim. Burada sırtları polis merkezine dönük, tam teçhizatlı, ellerinde G3 piyade tüfeği bulunan 8-9 asker vardı. Daha öncesinden tanıdığım polis vardı, yanına gittim, 'ne oldu terör olayı mı var, IŞID falan diye sordum'. Polis bana 'askeri bir kalkışma oldu' dedi. Ben de kendisine hitaben benim de buradan bulunmamam gerek, buradan ayrılayım dedim. Daha sonra kışlaya dönerek lojman nizamiyesinden içeri girdik."

Tutuklu sanıklardan eski uzman çavuş Refik İvecan da savunmasında alarmın verilmesiye kışlaya gittiğini ifade etti.

Darbe girişimini öğrendikten sonra kışlaya geri dönmek istediklerini ancak araç yoğunluğuna takıldıklarını, ilerleyen saatlerde de ara yollarla kışlaya dönebildiklerini savunan İvecan, şunları kaydetti:

"Sinan yüzbaşı beni arayarak yanına gitmemi söyledi. Askerleri alıp istenilen yere gittik. 45 dakika bekledikten sonra araca bindik. Aracın mühimmat deposuna gitme emrini verdi. Buraya giderek araca mühimmat yüklendi. Daha sonra valilik binasına çıkarak buradaki askerlere mühimmat dağıtımı yapıldı. Emirler doğrultusunda araç başında bulundum. Halk ile herhangi bir münakaşa yaşamadım. Cami minarelerinde anons yapılıyordu. Olayı anladıktan sonra kışlaya dönmeye çalıştık. Yoğun araç trafiği vardı. Ara sokaklardan giderek lojman nizamiyesinde içeri girdik."

Duruşmada, tutuklu diğer sanıklar Astsubay Seçkin Çakmakçı, uzman çavuş Atilla Civelek ile tutuksuz yargılanan Orgay Çetin, Barış Çetin de savunma yaptı.

Diğer sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.