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Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:59
Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Antalyaspor'un kaptanı Samuel Eto'o, Medipol Başakşehir maçını kazanmalarını isteyen taraftarlara hitaben, "Şimdiye kadar olduğu gibi elimizden geldiğince sizi mutlu etmeye devam edeceğiz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'n idmanını, geçen hafta sonu Adana deplasmanından dönerken Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında trafik kazası geçiren Antalyaspor taraftarlarının da aralarında bulunduğu bir grup da izledi.

Antrenman sonrası taraftarlarla tek tek tokalaşan teknik direktör Çalımbay, takım kaptanı Samuel Eto'o ve diğer oyuncular, taraftarlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

07 Gençlik Taraftar Derneği Başkanı Gürhan Güneyli, Çalımbay'dan, Medipol Başakşehir maçının kendileri için daha önemli hale geldiğini, kırmızı-beyazlı oyuncuların bu karşılaşmada daha fazla efor sarf etmelerini istedi.

Çalımbay'da bunun üzerine taraftarlara, "Eto'o geliyor, hepsi de geliyor, söyleyin, çekinmeyin." dedi.


- "Başakşehir maçını kaza yapan taraftarlarınız için alın"


Grup 1966 Taraftarlar Derneği Başkanı Yılmaz Yıldız da Antalyaspor'u deplasman maçlarında yalnız bırakmadıklarını kaydetti.

Kaza geçiren taraftarların birçoğunun cuma günkü maçta tribündeki yerini alacağını dile getiren Yıldız, "Trabzonspor'la Avrupa yarışımız var. Bu maçta sizden bir isteğimiz var, Başakşehir maçını kaza yapan taraftarlarınız için alın. Sizden başka bir isteğimiz yok. Başakşehir'i yenmeyecek takım değiliz, en azından oradaki kaza geçiren arkadaşlarımıza, kolu kopan dayımıza 'Bunu hediye ettik' diyebilelim." diye konuştu.

Yıldız, dernek dışında kazazede taraftarlar için kampanya başlatanlara itibar edilmemesini isteyerek, hastanede tedavisi süren Şükrü Önal taburcu olduktan sonra kampanya başlatmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız oyuncusu Eto'o ise "Şimdiye kadar olduğu gibi elimizden geldiğince sizi mutlu etmeye devam edeceğiz. Futbolda ne olacağı belli olmaz ama elimizden geleni yapacağız. Ayrıca Trabzon maçını kaybetmiş olmamıza rağmen yanınıza geldiğimizde bize destek olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


- Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları


Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 30. haftasında 5 Mayıs Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenmanda futbolcular, pas, dar alanda taktik çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

İdmanda, sakatlığı devam eden Kenan Horic takımdan ayrı, kaleci Ozan Özenç, Jean Makoun, Deniz Kadah ise salonda çalıştı.

Öte yandan, antrenmanı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi üyeleri de bir süre izledi. Gaziler, teknik direktör Çalımbay ile Eto'o'ya dernek rozetini taktı ve kırmızı-beyazlılarla fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında Mbilla ve bazı takım arkadaşları asker selamı verip, gazileri alkışladı.

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