Lenova Türkiye Pazarlama Direktörü Sarıkaya:

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GAZİANTEP (AA) - Lenovo Türkiye Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, Türkiye'de çok ciddi bir e-ticaret potansiyeli olduğunu belirterek, "İnternet üzerinden alışveriş yapma alışkanlığı her geçen gün ciddi şekilde artıyor." dedi.

Sarıkaya, Gaziantep'te düzenlediği basın toplantısında, şirketin 31 çeyrektir pazarından daha hızlı büyüyerek liderliğini pekiştirdiğini söyledi.

Aysun Sarıkaya, Lenovo'nun her teknolojiyi olduğu gibi tüketiciye ulaştırmaktan ziyade, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim yapan bir marka olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 43,9 milyon kişiyle nüfusun yüzde 56’sının mobil internet kullanıcısı olduğuna dikkati çeken Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Sosyal ağları kullanma konusunda 22 milyon kullanıcıyla Instagram’da dünya dördüncüsüyüz. Ülkemizde internet üzerinden alışveriş yapma alışkanlığı her geçen gün ciddi şekilde artıyor. Öyle ki Türkiye’de e-ticaret hacmi 2014'ten 2015’e yüzde 31 büyüdü. 2016 yılında internet kullanıcılarının yüzde 33'ü online alışveriş yaptı. Bu da nüfusun yüzde 23’üne karşılık geliyor. Ülkemizin e-ticaret hacmi 24,7 milyar lira. Ülkemizde çok ciddi bir e-ticaret potansiyeli var. Türkiye’de bir kişi ayda ortalama 499 video izliyor. Sadece bu veri bile insanların internet alışkanlığını ve interneti ne sıklıkta kullandığını daha iyi anlamak için yeterli. Online alışverişte aktif olan en büyük grup ise 25-34 yaş grubu olarak görülüyor. Dönüşüme çok hızlı adapte olan bu tüketici grubunun değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için tüm markalar önceki yıllara göre çok daha hızlı ve yenilikçi davranmak zorundalar."

Toplantıda Lenova'nın son model ürünlerinin tanıtımı yapıldı.