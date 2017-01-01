Enflasyon rakamlarının yankıları

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Gıda fiyatlarındaki artışın özellikle tarla ürünlerinin pazara inmesiyle durulacağını düşünüyorum. Döviz kurlarının da bir stabilite kazandığı görülüyor. Bu nedenlerle enflasyonun özellikle yaz aylarında düşüşe geçmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) nisanda yüzde 1,31, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) de yüzde 0,76 arttığını ve yıllık enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 11,87, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 16,37 olduğunu hatırlattı.

Enflasyonun nisanda zirveyi gördüğü ve gelecek aylarda kademeli olarak düşmesini beklediğini belirten Zeytinoğlu, "Gıda fiyatlarındaki artışın özellikle tarla ürünlerinin pazara inmesiyle durulacağını düşünüyorum. Döviz kurlarının da bir stabilite kazandığı görülüyor. Bu nedenlerle enflasyonun özellikle yaz aylarında düşüşe geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, yıllık yüzde 16,37'ye çıkan üretici fiyatlarının zamanla yüzde 11,87 olan tüketici fiyatlarına yansıyacak olması ve mevcut maliyetlerin TÜFE'yi biraz daha yukarı çekebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İmalat sanayinde yıllık fiyat artışı yüzde 18,27 olarak açıklandı. Bu artış üretici fiyatlarındaki genel artışın üzerinde. Sanayicilerin maliyetlerindeki artışı fiyatlara yansıttığı görünüyor. Buna karşın elektrik ve gaz fiyatlarında yıllık yüzde 5,09 düşüş var. Bu da her şeye rağmen sanayicilerin maliyetleri bakımından önümüzdeki dönem açısından bir avantaj oluşturuyor. Yine de maliyet düşürücü önlemlere ihtiyaç olabilir. Özellikle yıllık fiyat artışı yüzde 22,2'ye çıkan ara mallar bakımından bu gerekli gibi görünüyor."