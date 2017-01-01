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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de asfaltlama çalışmalarına hız verildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:08

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde asfaltlama çalışmalarına hız verdi.

Kırsal kesimde yol çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 176 kilometre stabilize, 243 kilometre asfalt yama ve 24 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, yol çalışmalarını çok önemsediklerini belirtti.

Mardin'in en ücra köşelerine hizmet götürerek vatandaşları memnun etmek istediklerini kaydeden Yaman, "halktan geleni halkın kullanması" düşüncesiyle projelerine hız verdiklerini vurguladı.

Mardin'in "yaşanabilir bir kent" olması adına hedeflerini belirlediklerini ifade eden Yaman, il ve ilçe merkezleri gibi kırsal mahallelerin de güzel olması için çalıştıklarına dikkati çekti.

Bu kapsamda yol çalışmalarının önemli bir noktada bulunduğunu bildiren Yaman, "Yolun medeniyet olduğunu kabul eden bir anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz. İlimizin kırsal mahallelerindeki yolların da en iyi şekilde olması için mücadele ediyoruz. En uzaktaki kırsal mahallenin bile yollarının kaliteli olmasını istiyoruz. Yaz sezonunu da en verimli şekilde geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

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