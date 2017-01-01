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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Polisten kaçan FETÖ sanığı balkondan düşerek öldü

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:08

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik bir davada yargılanan firari sanık, polisten kaçarken balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Gültekin P'nin (41), ailesiyle bir süre önce merkez Pamukkale ilçesindeki bir siteye taşındığını tespit etti.

Polis ekipleri, zanlının adresine yönlendirildi. Apartman girişinde polisleri gören Gültekin P, 3. kattaki evinin penceresinden yan apartmandaki bir dairenin balkonuna geçti. Daha sonra balkondan diğer binaya geçmeye çalışan Gültekin P, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gültekin P, müdahalelere rağmen kurtaralamadı.

Firari Gültekin P, FETÖ/PDY'nin sözde yöneticilerinin de bulunduğu 29'u tutuklu 67 kişi hakkında Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık olarak yargılanıyordu. Gültekin P, iddianamede örgütün sözde bölge imamları arasında yer alıyordu.

Öte yandan, Gültekin P'nin cenazesi, otopsi işleminin ardından Pamukkale ilçesinde defnedildi.

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