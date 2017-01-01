Teröristlerin iki kez ateşe verdiği kütüphane yeniden hizmette

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin iki kez ateşe verdiği İl Halk Kütüphanesi geçici olarak bir binada yeniden hizmet vermeye başladı.

Yeni Mahalle'de, 25 Aralık 2015 günü terör örgütü PKK mensuplarının içeride personel ve öğrencilerin olduğu sırada iki kez el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli ile saldırıda bulunduğu, çıkan yangında 17 kişinin yaralandığı İl Halk Kütüphanesi Bahçelievler Mahallesi'nde yeniden hizmet sunacak.

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kütüphanenin kente hayırlı olmasını diledi.

Kütüphaneyi gezen Su, güzel bir mekanda çocukların ve gençlerin yararlanabileceği bir kütüphaneye sahip olduklarını söyledi.

Eğitimin önemli bir parçasının okumak olduğuna işaret eden Su, "Bu kütüphane ilimize çocuklarımıza, gençlerimize ve vatandaşlarımıza güzel hizmetler verecektir. Okuyan bir toplum her zaman için kendini geliştiren bir toplumdur. Bu bakımdan burada vatandaşlarımız kendilerini geliştirecek, okuyacak, öğrenecek ve hayata çok daha güzel bakacaktır." dedi.

- "16 bin kitabımız zarar gördü"

İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Tülay Aksoy Doğan da terör olaylarında yanan kütüphanede yaralananların olduğunu, buradaki kitapların da zarar gördüğünü belirtti.

Aksoy, söz konusu binadan alabildikleri kitapları geçici olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğünde muhafaza ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Patlamadan önce 36 bin kitabımız vardı. Saldırıda 16 bin kitabımız zarar gördü. Şimdi 20 bin kitabımız var. 5 bin kitap da müdürlüğümüze bağışlandı. Şu an 25 bin kitabımız mevcut. Yeni kütüphane binamız yapılana kadar yaklaşık 2 yıl daha burada vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Kütüphanemizde öğrenciler için her şey düşünülmüş, internet salonumuz da var. Öğrencilerin taleplerini karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Öğrencilere yönelik etkinlikler yapacağız."

Vatandaşlardan Veysi Bayat, kentin kütüphane sorununun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversite öğrencisi Yasemin Çakar, 2 yıldır kütüphane sıkıntısı nedeniyle bilgi ve kaynak sorunu yaşadıklarını belirterek, kütüphanenin yeniden açılmasının kendileri için avantaj olduğunu aktardı.



