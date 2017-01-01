Kırıkkale'de FETÖ/PDY davaları

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında eski emniyet müdür yardımcılarının da bulunduğu 9 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuklu eski komiser yardımcısı Y.Ç. ve avukatı hazır bulundu.

FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmak suçlamasıyla yargılanan Y.Ç, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini söyledi.

Y.Ç, cep telefonuna ByLock programını, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan Numan isminde birinin yüklediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Bu yapıya, terör örgütü olduğunu bilerek ve isteyerek gitmedim. Tamamen dini duygularla bu yapının içerisinde bulundum. 17-25 Aralık sürecinden sonra kafam karıştı ve gidip gelmelerimi azalttım. Bank Asya'da bulunan paramı çektim ancak o dönem örgütten ayrılanlar için "hain ve dönek" gibi kelimeler kullanıyorlardı. Cezaevinde de bu suçtan tutuklu olup da her şeyi anlatanlara "hain ve dönek" diyorlar. Bu yüzden birkaç kez koğuşu değiştirmek zorunda kaldım."

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, Y.Ç'nin adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada, FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmak suçlamasıyla yargılanan tutuklu eski 4. sınıf emniyet müdürü U.A. ve avukatı hazır bulundu.

U.A, savunmasında, cep telefonuna ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını ileri sürerek, bu yapının hiçbir zaman içerisinde olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, U.A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Aynı suçtan yargılanın tutuklu eski 7 polisin de savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmaları erteledi.