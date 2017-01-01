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"Kut'ül Amare, İngilizlere karşı büyük bir zaferdir"

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:12

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kut'ül Amare Zaferi'nin Türk tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Rektör Tabakoğlu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 101’inci yılı dolayısıyla Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu’nda düzenlenen Kut’ül Amare Zaferi konferansında, 1916 yılında İngilizlere karşı büyük bir zafer kazanıldığını söyledi.

Türk tarihinin şanlı zaferle dolu olduğunu hatırlatan Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Orta Asya'dan başladığımız yolculuğumuz sırasında yaptığımız savaşların hemen hemen tamamını kazanmış bir milletiz. 1820’lerden sonra belki biraz zayıf düştük ve 'bu fırsat bu fırsat' diye üzerimize 7 düvelin çullandığı ağır acılar yaşadık. Balkanlar'ı kaybettik, belki Anadolu’dan da sürülmek istendik ama bu millet kendi özündeki kudretle her zaman en zor tamam bitti dedikleri anda kendini toparlayıp küllerinden doğmayı bilmiştir."

Kut’ül Amare Zaferi’nin 1. Dünya Savaşı’nın gidişatında önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Ordumuz Çanakkale Savaşı gibi 250 bin evladını kaybettiği bir savaştan sonra Irak toprakları içerisinde Kut Kalesi'nde şanlı bir destan yazmıştır. 13 İngiliz generalin tutsak alındığı 13 bin İngiliz askerinin esir alındığı bir savaştan bahsediyoruz. Tam anlamıyla kuşkusuz bir zafer. Bu sayede İngilizlerin Anadolu’ya girişi durdurulmuş, Anadolu’nun işgali engellenmiştir. fBizim 7 düvele karşı savaştığımız o dönem zamanın en güçlü devletleriydi."

Türkiye’nin yaptığı atılımlara büyük ilerleme kaydettiğini de vurgulayan Tabakoğlu, "Bizim şu anda ligimiz 3’üncü lig değil, 2’inci lig değil, 1’inci lig ve her zaman liderliğe oynayan bir ülkenin evlatları olarak yine en yukarı hedeflemiştir. Biz büyük bir milletin devamıyız.” diye konuştu.


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