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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Hafriyat kamyonları uydudan takip edilecek

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:13

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Kamyonlar ancak hafriyat atığı, inşaat ve yıkıntı atığı taşıma izin belgesi almak ve hafriyat yazılım sistemine entegre olmak suretiyle bu alanda taşımacılık yapabilecek. Böylece izinsiz alanlara hafriyat atığı dökülmesinin önüne geçilecek." dedi.

Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen "Hafriyat kamyonlarının uydudan takip edilmesi" projesi değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kaçak ve izinsiz hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye duyarlı bir şekilde belirlenen hafriyat depolama sahalarına boşaltılmasının sağlanması amacıyla yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Trabzon'da hafriyat taşımacılığı yapan tüm kamyonlara 'uydu takip cihazı' monte edileceğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Kamyonlar ancak hafriyat atığı, inşaat ve yıkıntı atığı taşıma izin belgesi almak ve hafriyat yazılım sistemine entegre olmak suretiyle bu alanda taşımacılık yapabilecek. Böylece izinsiz alanlara hafriyat atığı dökülmesinin önüne geçilecek." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, hazırlıkların tamamlandığını da işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlimiz genelinde taşkın riski ve çevre kirliliği oluşturan dere yataklarına, su havzalarına, tapulu ve hazine arazilerine, kaçak ve izinsiz olarak hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının dökülmesinin önüne geçmek istiyoruz. Bu atıkların belirlenen depolama sahalarına dökülmesini sağlamak için hafriyat kamyonlarının uydudan takip edilmesi ve böylece il genelinde sağlıklı bir hafriyat yönetimi planı oluşturmak için gerekli hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Bunun için hafriyat kamyonlarının yerlerinin anında tespit edilebilmesi amacıyla araçlara, Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığının kullandığı hafriyat yazılım sistemine entegre uydu takip cihazı takılarak sisteme dahil edileceklerdir."

Bu sisteme dahil olmayan kamyonların hafriyat atığı taşımasının yasaklanmasının planlandığına da dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "Böyle bir durum tespit edildiğinde ilgili kanunlar gereğince yasal işlemlerin yapılması caydırıcılık oluşturacak ve kamyonların araç takip sistemine entegre edilmesinin çabuklaştırılması sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Gümrükçüoğlu, konuyla ilgili cezai işlemlerin de olacağını anlatarak, "Söz konusu uygulama kararlılıkla sürdürülecektir ve iki ay içerisinde sisteme entegre olmayan, ilgili belgeleri bulundurmayan ve depolama sahaları dışında herhangi bir yere kaçak veya izinsiz hafriyat atığı boşalttığı tespit edilen araç ve firma sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince yaptırım uygulanacaktır." dedi.


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