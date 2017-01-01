Siirtli kuaförlerden engelli öğrencilere saç bakımı

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SİİRT (AA) - Siirt Aile Destek Merkezi (ADEM), "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" nedeniyle engelli öğrencilere kuaförlük hizmeti sundu.

Siirt Türk Telekom Çok Amaçlı Özel Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ADEM'deki usta öğreticiler, engelli kız öğrencilere saç bakımı yaptı.

ADEM İl Koordinatörü Nurten Temiz, merkez olarak engelli çocuklara özel bir gün yaşatmak istediklerini belirterek, "Engelli öğrencilere saç bakımı yaptık. Bunun yanında diğer kız ve erkek öğrencilerimize yönelik ise palyaço gösterisi ve yüz boyama çalışması düzenlendi. Bu okulda engelli çocuklarımız eğitim görüyor. Okul yönetimiyle görüştükten sonra burada ADEM olarak, Engelliler Haftası'na dikkati çekmek istedik." dedi.

Okul Müdürü Süleyman Yılmaz da engelliler için çaba gösteren ADEM'deki öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.