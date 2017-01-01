Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta vefat eden 87 yaşındaki Kore gazisi Turan Nayır, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kentteki özel bir hastanede alzaymır ve felç dolayısıyla tedavi gören Nayır, yaşamını yitirdi.

Nayır için Ulu Cami'de öğle vakti askeri tören düzenlendi. Nayır'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke'deki Muharip Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Nayır'ın ailesi ve yakınları ile Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, gaziler ve askeri personel katıldı.

Nayır'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.