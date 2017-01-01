Uyuşturucu satıcısına 18 yıl 9 ay hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.A (40) ve avukatı katıldı.

Tanık olarak dinlenen E.A'nın eşi G.A, kocasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu, evde bu nedenle uyuşturucu bulunduğunu öne sürdü.

Son sözü sorulan E.A. ise 17 yıldır suç işlemediğini belirterek, "Uyuşturucuyu çocuklarım bulmasın, görmesin diye evin farklı yerlerine saklamıştım. Ceza verilecekse uyuşturucu kullanmaktan verilsin." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık E.A'ya "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 4 bin 500 lira adli para cezası verdi.

E.A, mart ayında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir kişiye bonzai satarken suçüstü yakalanmış, hakkında dava açılmıştı.