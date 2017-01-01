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KİLİS (AA) - Türk Kızılayı ile Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) arasında Suriyeli sığınmacılar için hibe fonu protokolü imzalandı.

Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu ile Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Ramesh Rajasingham, Öncüpınar İl Ekip Başkanlığında düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

Güllüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana şiddetini artırarak devam ettirdiğini, yakın zamanda kimyasal saldırıların dahi yaşandığını, bu nedenle insanların defalarca göç etmek durumunda kaldığını anımsattı.

Tür Kızılayı olarak yaşanan olaylar sonrasında Türkiye'ye göç eden ve kamplara yerleştirilen Suriyelilere yönelik faaliyetlerinin hiç aksamadan devam ettirildiğini anlatan Güllüoğlu, Suriye ile ilgili kamplar, kamp dışı, sınır kapılarındaki işlemler ve özellikle son dönemlerde Suriye içindeki faaliyetler olmak üzere 4 alanda hizmet ettiklerini vurguladı.

Güllüoğlu, Suriye içinde milyonlarca insanın eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet gibi insani yardıma ihtiyacı olduğunu anlatarak, "Bu yardımların özellikle Suriye'nin Kuzey bölgesine Türkiye'den başka erişimi bulunmuyor. Bu anlamda buradan geçen her bir insani yardım tırı esasında içerdeki insanların hayatlarındaki önemli bir boşluğun dolması ve o günkü ihtiyacın giderilmesi anlamına geliyor." dedi.

Rajasingham da BM olarak Türk Kızılayı ile var olan iş birliğini yenilemek ve Türk yetkililerle birlikte olmaktan onur duyduğunu belirtti.

BM'nin yardımlarının Türk makamlarının olağanüstü desteği ve çabaları olmasa gerçekleştiremeyeceğini dile getiren Rajasingham, Türk Kızılayı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çoğu zaman hayatlarını tehlikeye atarak yardımları ihtiyaç sahibi sivillere ulaştırdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Güllüoğlu ile Rajasingham arasında protokol imzalandı.



