Adana'daki FETÖ/PDY davası

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen, biri tutuklu, diğeri firari 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Şen, Ödemiş T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyetinin söz verdiği tanık Mustafa T, Ali Şen ile firari sanık Ali Gökçe'yi tanıdığını belirtti.

Ali Şen'in iş yerine gelip gittiğini ifade eden Mustafa T, "Beni evinde çay içmeye çağırdı. Bu şahsın evinde sohbet toplantısı yapılırdı. Beni FETÖ yapılanmasına ısındırmaya çalıştı." dedi.

Tanık Osman Ç. de Ali Gökçe'nin terör örgütünün basın yayın organı Zaman gazetesinin Kozan ilçe sorumlusu ve örgütün "Kozan abisi" olduğunu ileri sürdü.

Örgütün kapatılan dershanesinde görevli tutuklu sanık Ali Şen ise 8 yıl yurt dışında kaldığını dile getirdi.

Ankara İlahiyat Fakültesi'nde Adil Öksüz ile aynı sınıfta okuduğuna dikkati çeken Şen, "Evde üniversite dönemine ait yıllığımı incelediğimde sadece 2 fotoğrafın altında bilgi ve isim bulunmuyor. Bunun birisi Adil Öksüz'dür." ifadelerini kullandı.

Şen, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.