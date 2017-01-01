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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş:

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:45

SAMSUN (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Cumhurbaşkanımızın, partimizin kurucu genel başkanının 'sevdam, aşkım' dediği partisiyle tekrar buluşması, bizi parti mensupları olarak mutlu etti." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Samsun'a gelen Topbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından havaalanında karşılandı. Topbaş, Büyükşehir Belediyesinin misafirler için tahsis ettiği otomobilin şoför koltuğuna geçerek kent merkezine geldi.

Yılmaz ile valiliği ziyaret eden Topbaş, şeref defterini imzaladı. Topbaş, daha sonra Vali İbrahim Şahin'in makamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Topbaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, partimizin kurucu genel başkanının 'sevdam, aşkım' dediği partisiyle tekrar buluşması, bizi parti mensupları olarak mutlu etti. Ben de 40 yılı aşkındır Cumhurbaşkanımız ile siyasetteyim. Kendisinin o iradesi, azmi, gayreti, cesareti, Türkiye'yi şu anda bulunduğu noktaya getirdi ve daha ileri taşıyacaktır, buna inanıyorum." diye konuştu.

Halkın da "olur" verdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin çok daha farklı bir noktaya taşınacağını belirten Topbaş, şunları kaydetti:

"Partili cumhurbaşkanlığının ilk adımı atıldı. Bu da çok önemli. Sadece usulen olan bir şeyin gerçekten fiili olarak devreye girmesi, sorumluluğu da üstlenmesi açısından önemli. Kendisinin zaten gayretini ve başarısını biliyoruz. İnanıyorum ki partimiz de bu vesileyle çok daha yeni çalışma süreçlerine girecek. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, geçmişte il başkanlık dönemleri olsun, gençlik kolları başkanlık dönemleri olsun, bulunduğu her kademede yeni stratejiler ve yeni çalışma metotları ortaya koyabilen bir vizyona sahip. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin geleceğe taşınması ve siyasette yeni ufuklar açılması konusunda önemli izler bırakacaklar, adımlar atacaklardır. Buluşmadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum."

Daha sonra Şahin ve Topbaş, ziyaret anısına birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.

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