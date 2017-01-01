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"Beslenme Dostu Okul" projesi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:46
"Beslenme Dostu Okul" projesi

TRABZON (AA) - Okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması hedefiyle ülke genelinde yürütülen "Beslenme Dostu Okul" projesi kapsamında Trabzon'da 50 okula sertifikaları verildi.

Vali Yücel Yavuz, bir otelde düzenlenen sertifika programında yaptığı konuşmada, beslenmenin önemine dikkati çekerek, "Beslenme benim çok önem verdiğim bir konudur. Öğretmenlere ve idarecilere düşen görev ise 'Sabah çocuk okula geldiğinde kahvaltısını yapmış mı? Yapmadıysa neden yapmamış?' bunları iyi takip etmeliyiz. İyi ve dengeli beslenmeyen çocuk dersi anlayamaz ve başarılı olamaz." ifadesini kullandı.

Sınıf öğretmenlerinin öğrenciye en yakın kişiler olduğunu belirten Yavuz, 18 ilçe milli eğitim müdürüne talimat vererek, "Her bir okul yöneticimiz ve idarecimize söylüyorum. Eğer beslenme alışkanlığı düzgün olursa yeterli ve dengeli beslenirse çocuklarımız ve gelecek nesil sağlıklı olur." dedi.

Yavuz, uyuşturucuyla mücadele konusuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bütün bakanlarımızın ve hükümetimizin uyuşturucu ile ilgili hassasiyeti ortada. Bu kitapla, yazmakla, defterle olmuyor. Bire bir mücadele ile oluyor. Halk Sağlığı koordinesinde tüm birimlerimizin katılımıyla Türkiye genelinde güzel bir çalışma yapıyoruz ama sorun ortadan kalkmıyor. Bu konuda okullar en çok hedef alınan yerler. Okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize bu konuda da büyük görev düşüyor."

Halk Sağlığı İl Müdürü Köksal Hamzaoğlu, "Beslenme Dostu Okul" projesi hakkında bilgi vererek, "Projenin ön şartı okulların temiz olmayı temsil eden 'beyaz bayrak' almayı hak kazanmış olmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığımız arasında düzenlenen projeler devam etmektedir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş da 632 okulun tamamında eğitim alan çocuklar açısından sağlıklı kurumlar oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Müracaat eden 255 okulumuzun denetimi biterse bu yıl yüzde 50'nin üzerine çıkma hedefimizi başarmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından obezite, diyabet ve metabolik hastalıklar uzmanı Esra Akıncı, katılımcılara "okullarda sağlıklı beslenme" konusunda sunum yaptı.

Program sonunda "Beslenme Dostu Okul" sertifikası almaya hak kazanan 50 okul yöneticisi ve öğretmenlere belgeleri, Vali Yavuz tarafından verildi.


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