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"Caretta"nın gözlerini oydular

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:50
"Caretta"nın gözlerini oydular

ANTALYA (AA) - Antalya sahilde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu.

Lara Plajı'nda hareketsiz halde bir caretta carettanın yattığını gören vatandaşlar, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi. İhbarın ardından traktörle plaja gelen Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri, yarım saatlik aramanın ardından buldukları caretta caretta cinsi kaplumbağanın öldüğünü belirledi.

Gözlerinin oyulduğu, karnının kesildiği görülen kaplumbağa, gömülmek üzere ekipler tarafından traktörle götürüldü.

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