Edirne'de öğrencilerin yetenekleri taranacak

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ''Edirne Yetenek Akademisi Projesi" kapsamında, kentte öğrenim gören öğrencilerin yetenekleri tespit edilecek.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Devecihan Kültür Merkezinde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, kentte eğitimin kalitesini arttırarak insanlığa ve ülkeye faydalı nesiller yetiştirmek istediklerini belirterek, Edirne'nin eğitim konusunda önemli illerden biri olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin hangi konuda yeteneğinin olup olmadığını bilmeden eğitimlerine devam ettiklerini ifade eden Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

''Amacımız, proje kapsamında kentte öğrenim gören öğrencilerimizin yeteneklerinin tespit edilerek, yetenek haritasının çıkarılması. Şimdi buradakilere sorsam 'Hangi konuda yeteneğiniz var ve tespit edildi mi?' diye. Kimsenin tespit ettirdiğini sanmıyorum. Tesadüfen ortaya çıkanlar hariç. Biz öğrencilerimizin yeteneklerini önceden anlayamazsak, ona göre değerlendiremezsek insanlığa en büyük zulmü yapmış oluyoruz.

Rabbim her insana farklı bir konuda yetenek vermiş. Biz o alanı keşfedemediğimiz için değerlerimizin büyük bir çoğunluğunu heba ediyoruz. Amacımız proje kapsamında kentte öğrenim gören öğrencilerimizin yetenekleri tespit edilerek, yetenek haritası çıkartmak''

Edirne Mili Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ise proje kapsamında Edirne merkez ve 8 ilçede eğitim gören 55 bin 780 öğrencinin baskın yetenek alanlarının tespit edileceğini belirtti.

Öğrencilerin yetenekli olduğu alanlarda, gelişmesini de destekleyeceklerini ifade eden Özcan, proje sonunda her öğrenci için yetenek raporu hazırlayarak yetenek haritası çıkartacaklarını sözlerine ekledi.



