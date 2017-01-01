Gözaltına alınan eski milletvekili Canan serbest bırakıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan 24. dönem HDP Hakkari Milletvekili Esat Canan serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında hakkında karar çıkartılan Canan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karlı köyündeki evinde gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Canan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.