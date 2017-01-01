Adana'da okul çevrelerinde "torbacı" denetimi

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik okul çevreleri ve metruk binalar ağırlıklı olmak üzere 3 mahallede eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Merkez Seyhan ilçesinde Havuzlubahçe, Mirzaçelebi ve Yenibey mahallelerindeki uygulamaya Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Uyuşturucuyla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı 500 polis katıldı.

Uygulamada ekipler, mahallelerde ve okul çevrelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının bulunabileceği sokakların giriş ve çıkışlarında kontrollerde bulundu.

Narkotik köpeğiyle, özellikle okul çevresinde ve metruk binalarda arama gerçekleştirdi, şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak da uygulama yapılan mahallelerde incelemede bulundu.

Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Ak, buradaki öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenciler, polis motosikletlerine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.