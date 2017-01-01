Adıyaman'da güvenlik korucuları yemin etti

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde görev yapacak 95 güvenlik korucusu, düzenlenen törenle yemin etti.

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Komutanlıkta görevli Jandarma Başçavuş Astsubay Mustafa Kemahlı, yaptığı konuşmada, 95 güvenlik korucusunun, iki haftalık eğitimlerinin ardından yemin ederek, emekli olanların yerine göreve başlayacağını belirtti.

Daha sonra güvenlik korucuları yemin etti. Törende, eğitimde atış ve tedarikte dereceye giren güvenlik korucularına başarı belgesi verildi.