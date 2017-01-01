FETÖ sanıkları hakim karşısında

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan biri tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Halil G, tutuksuz sanıklar Mehmet D, Ali Y, Bünyamin K, Fahrettin D, Ferhat Y, Osman A. ve Selçuk Mehmet T. ile avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanık savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanık İbrahim Halil G, 2013 yılında terör örgütüne ait dershanede matematik öğretmeni olarak çalışmak durumunda kaldığını belirtti.

Maaş hesaplarının Bank Asya'da açıldığını belirten sanık, ''Bu hesap dışında bir hesabım yoktur. Ben bu yapıya ait dershanede kağıt üzerinde müdürlük yaptım. Dershane dışında herhangi bir faaliyette bulunmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Aralarında sağlık personeli de bulunan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, adli kontrol şartı, yurt dışı yasağı ve şehir dışı çıkış yasağıyla sanık İbrahim Halil G'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.