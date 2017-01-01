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Türkiye'nin en yaşlı spor ligi başladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:14
Türkiye'nin en yaşlı spor ligi başladı

EDİRNE (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, huzurevlerinde kalanlara yönelik uygulamaya koyduğu ve 78 takımın katıldığı müsabakalar başladı.

Edirne Huzurevi'nde düzenlenen turnuvada Edirne ve Sultangazi huzurevlerinin bocce takımları Türkiye finaline çıkmak için mücadele etti.

Edirne Huzurevi, Sultangazi Huzurevi'ni 12-6 mağlup etti.

Ligdeki diğer eşleşmelerle diğer illerdeki müsabakalar sürüyor.

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, turnuvaya Türkiye genelinde 45 il 78 takım ve 700'ün üzerinde sporcunun katıldığını söyledi.

Turnuvanın en yaşlı lig olarak kayıtlara geçtiğini belirten Özbaş, "Amacımız huzurevinde kalan yaşlılarımızın sadece barınma ihtiyaçlarının değil sosyal, kültürel ve moral ihtiyaçlarının da karşılanmasına çok önem veriyoruz. Temel amacımız, yaşlılarımızın bu faaliyetlerden kopmadan hayatın içerisinde yer almasını sağlamaktır." dedi.

Boccenin çok fazla efor gerektirmediğini dile getiren Özbaş, yaşlıların bu sporla yeni arkadaşlar edinerek hayata tutunduklarını kaydetti.

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç de takımın uzun süredir antrenör eşliğinde bu turnuvaya hazırlandığını ifade etti. İki takımın da güzel oyun sergilediğini anlatan Bilgiç, turnuva sonucu Türkiye şampiyonunun belirleneceğini ve bu şampiyonun da dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Sultangazi Huzurevi Müdürü Hilal Çalık Özdemir, yaşlıların bu tür turnuvalarla çeşitli şehirleri gezdiğini ve yeni arkadaşlıklar edindiğini dile getirdi.

Sultangazi Huzurevi Bocce Takımı Oyuncusu Ali Aytaç Tetiker (66) de bocce ile hayatına renk kattığını söyledi. Geçmişte sinema oyunculuğu yaptığını söyleyen Tetiker, yaşlıların yaşlandıklarında da kültür, sanat ve spor alanında kendilerini geliştirebileceğini kaydetti.




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