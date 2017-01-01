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Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:16

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 138 sanıktan 52'sinin tahliyesine karar verildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı.

İki duruşma arasında gelen belge ve dilekçelerin zapta geçilmesinin ardından mahkeme başkanı söz almak isteyen avukatın olup olmadığını sordu.

Hiçbir avukatın söz almaması üzerine ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 52 sanığın adi kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine, diğer 86 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz hakkında mükerrer kovuşturma olup olmadığı konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkerenin cevabının eklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

3 Nisan'da başlayan ve 26 Nisan'a kadar süren duruşmada 138 tutuklu sanık savunmalarını yapmıştı.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğinin işgaline ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 şüpheli hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer aldı.

Ayrıca, düzenlenen ek iddianame ile davada yargılananların sayısı 200'den 224'e yükselmişti.


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