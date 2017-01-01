"Baharlık üretimlerle domates fiyatı gerileyecek"

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ŞANLIURFA (AA) - Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, domates fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Arz talebi karşılamayınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor. Önümüzdeki günlerde baharlık üretimlerle birlikte domates fiyatları gerileyecektir." dedi.

Yanmaz, domatesin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı görülen ürün olduğunu hatırlatarak, fiyat artışının rekoltedeki düşüşten kaynaklandığını belirtti.

Rusya'nın Türk domatesine uyguladığı ambargonun sera üreticilerinin kış dönemindeki domates ekimine yansıdığını ifade eden Yanmaz, soğuk havanın da ürünlerin gelişimini etkilediğini anlattı.

Müslüm Yanmaz, 20 Mayıs'tan sonra yeni ürünlerle birlikte domates fiyatlarının düşeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İklim sert geçti, bu nedenle mayıs ayı baharlık üretimlerde gecikmeler yaşanacak. Mayıs 20-25 gibi hasat başlayacak. Mevcut ısıtmalı arılı sistemle yapılan üretimlerde de hem iklim koşulları hem de potasyum nitratın gübre olarak yasaklanması hasat gecikmelerine neden oldu. Nisan ayı üretimleri beklenen üretimin yarısını dahi karşılayamadı. Arz talebi karşılamayınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor. Önümüzdeki günlerde baharlık üretimlerle birlikte domates fiyatları gerileyecektir."



