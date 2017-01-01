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HATAY (AA) - Hatay'da, 25 bin metrekarelik alanda 60 firmanın katılımıyla düzenlenen Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı kapılarını açtı.

Hatay Vali Vekili Orhan Mardinli, Antakya Otogar yanındaki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, inşaat sektöründeki yeniliklerin ve gelişmelerin tanıtılması, üretici ve tüketici firmaların bir araya getirilmesi amacıyla böyle bir fuarın düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

İnşaat sektörünün ekonomi açısından önemine işaret eden Mardinli, "Devletimizin, son yıllarda şehirleşmenin daha bilinçli ve planlı gerçekleştirilmesi için hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleriyle ülke çapında olduğu gibi Hatay'da da inşaat sektörü hiç olmadığı kadar büyüdü. Suriye'de savaş ortamının bitmesiyle başlayacak yeniden inşa sürecinde önemli bir pazar haline gelecek olan Hatay, bu sektörde asıl büyük potansiyele ulaşacak." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da daha önce kentte tarım ve mobilyacılık fuarlarının düzenlendiğini, şimdi de Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'nı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu yıl Akdeniz'in en büyük kitap fuarının da kentte düzenleneceğini, ardından ayakkabı sektörüyle ilgili benzer bir organizasyonun hayata geçirileceğini ifade eden Savaş, Hatay'a büyük bir fuar alanı yapılacağını belirtti.

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci de kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Açılışın ardından katılımcılar, stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Fuar, 7 Mayıs'a kadar açık kalacak.