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Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 789. yıl dönümü

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:30

KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 789'uncu yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen temsili karşılama töreni, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, törende yaptığı konuşmada, Mevlana'nın 789 yıl önce sevgi, barış ve kardeşlik ruhu taşıyarak Konya'ya geldiğini söyledi.

Konya'nın Mevlana ve ailesinin gelişiyle bereketlendiğini dile getiren Akyürek, Hazreti Mevlana ve ailesini 789 yıl sonra yeniden karşıladıklarını dile getirdi.

Tahir Akyürek, örnek alınması gereken şahsiyetlerin hayatını öğrenmek için anma etkinlikleri düzenlendiğine işaret ederek, "İman mücadelesini, insanıkamil olma yolculuklarını ve mutluluğun kazanılması sırlarını onlardan öğrenmezsek amacımıza ulaşamayız. Anma programı arzu ettiğimiz faydayı sağlamayabilir. Konya yöneticileri olarak her anma programını zenginleştirecek eserlerle icra ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Konya Devlet Tiyatrosunun oyuncuları, Mevlana Celaleddin Rumi ile ailesinin Konya'ya gelişini ve kent girişinde karşılanmasını canlandırdı. Oyuncular ve davetliler, ardından Mevlana Müzesi'ni gezip, Mevlana'nın sandukası başında dua etti.

Etkinliğe, Konya Valisi Yakup Canbolat, Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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