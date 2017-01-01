ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Harran'daki Ulu Cami restore edilecek

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:48

ŞANLIURFA (AA) - Dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında gösterilen Harran Ören Yeri'nde bulunan tarihi Ulu Cami restore edilecek.

Harran Ören Yeri'nde bulunan tarihi Ulu Cami'de bu sezonun kazı çalışmaları, alanda düzenlenen törenle başlatıldı.

Kazmayla toprağı kazarak çalışmaları başlatan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, medeniyetlerin geçiş noktası ören yerinde yürütülen kazı çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Ulu Cami'nin İslam medeniyetinin ilk mimari eserleri arasında yer aldığını belirten Tuna, "Burada caminin yayında abdesthanelerden tutun hamam gibi yapılar mevcut. Su kuyularından dönemin şehrine ulaştırılması için yapılan hatların kalıntılarını görüyoruz. Aynı zamanda bir bedesten, çarşı görüyoruz." dedi.

Kazı çalışmalarıyla yakın zamanda bölgedeki medresenin ortaya çıkarılacağını dile getiren Tuna, yerin altındaki güzelliklerin gün yüzüne çıkarılmasına devam edileceğini bildirdi.

- Tarihi cami restore edilecek

Vali Tuna, gelecek ay gerçekleştirilecek ihaleyle camide restorasyon çalışması yapacaklarına değindi.

Restorasyon çalışmalarının ardından bölgede bayram ve cuma namazlarının kılınabileceği bir alan oluşturulacağını belirten Tuna, böylece kentin turizmine daha fazla katkı sunulması ve marka değerinin artırılması konusunda önemli mesafe alacaklarını kaydetti.

Tuna, "6 milyon liralık ihale, iş artışlarıyla birlikte 8-9 milyon liralık bir işin önümüzdeki dönemde ihalesi yapılacak. Hem kazı hem de restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılmasını ve önümüzdeki sene burada hedeflediğimiz marka değerine ulaşmayı bekliyoruz. Kazı ve restorasyon çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

- "Bin yıl sonra ilk restorasyon çalışması"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal da sezonun ilk kazısını başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Harran'ın İslam tarihi ve arkeolojideki önemine dikkati çeken Önal, "Harran'ın bilineni çok ancak görülenin hepsi Moğolların yıktığı toprak altında, onun için kazılarımız çok önemli. Bu alanda 3 yıldır sürdürdüğümüz kazı çalışmalarında Türkiye'nin ilk umumi abdest alma yerlerini bulduk. Yine İslam döneminin ilk geçiş evresinde yapılan ve benzeri olmayan hamamını ortaya çıkardık. Hemen devamında caminin etrafındaki bedestenleri, tunç terazileri ortaya çıkardık." dedi.

"Ulu Cami'de yaklaşık bin yıl sonra ilk kez bu derecede geniş bir projeyle restorasyon çalışması yapılacak." ifadesini kullanan Önal, şunları kaydetti:

"Daha önce Eyyubiler ve Zengiler döneminde genişletme amacıyla restorasyon çalışması yapıldığını biliyoruz. Bunu doğu kapısı üzerindeki 1194 tarihi yazıttan görüyoruz ve biliyoruz. Bin yıl sonraki bir tarihte ilk kez yapılacak büyük boyutlu restorasyon çalışmasıyla Harran Ulu Cami onarılacak. Restorasyonda caminin 33 metre yüksekliğindeki minaresinin tuğladan yapılmış kısmındaki çatlamalar onarılacak, üzerinin cam bir örtüyle kapatılması sayesinde artık yağmurdan ıslanmayacak. Camideki bazı kemerler de bu projeyle ayağa kaldırılacak ve caminin görselliği artırılacak. Doğu duvarının erimiş ve çatlamış taşları onarılacak. Böylece turizme büyük katkı sağlanmış olacak."

Açıklamaların ardından Önal, Vali Tuna ve beraberindekilere, caminin kazı alanını gezdirerek bilgi verdi.

İLGİLİ HABERLER
Teselliyi &quot;Recep Tayyip Erdoğan&quot; ile buldular
YEREL

TESELLİYİ "RECEP TAYYİP ERDOĞAN" İLE BULDULAR
&quot;Baharlık üretimlerle domates fiyatı gerileyecek&quot;
YEREL

"BAHARLIK ÜRETİMLERLE DOMATES FİYATI GERİLEYECEK"
Modern Çöp Aktarım İstasyonu hizmet vermeye devam ediyor
YEREL

MODERN ÇÖP AKTARIM İSTASYONU HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR
Viranşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali açıldı
YEREL

VİRANŞEHİR ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ AÇILDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Öğrenciler okulları için kermes açtı
YEREL

ÖĞRENCİLER OKULLARI İÇİN KERMES AÇTI
Büyükşehir Eyyübiye kampusünün yollarını yeniledi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR EYYÜBİYE KAMPUSÜNÜN YOLLARINI YENİLEDİ
Demirkol mahalle gezilerini sürdürüyor
YEREL

DEMİRKOL MAHALLE GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Harranlı Ak kadınlar Şanlıurfa birincisi, Türkiye 24'üncüsü oldu
YEREL

HARRANLI AK KADINLAR ŞANLIURFA BİRİNCİSİ, TÜRKİYE 24'ÜNCÜSÜ OLDU
Harran Üniversitesinde doktor adaylarına konferans verildi
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE DOKTOR ADAYLARINA KONFERANS VERİLDİ
Birecik 5. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı
YEREL

BİRECİK 5. GELENEKSEL KİTAP FUARI AÇILDI
Özyavuz'dan başarılı öğrencilere hediye
YEREL

ÖZYAVUZ'DAN BAŞARILI ÖĞRENCİLERE HEDİYE
Görüntülemek istediği hortuma kapıldı
YEREL

GÖRÜNTÜLEMEK İSTEDİĞİ HORTUMA KAPILDI

Suriye sınırındaki Türk bayrağının yeri değiştirildi
YEREL

SURİYE SINIRINDAKİ TÜRK BAYRAĞININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Şiir yarışmasına katılan Birecikli öğrenciler ödüllerini aldı
YEREL

ŞİİR YARIŞMASINA KATILAN BİRECİKLİ ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI
Demirkol'dan Şanlıurfaspora moral ziyareti
YEREL

DEMİRKOL'DAN ŞANLIURFASPORA MORAL ZİYARETİ
Şanlıurfaspor, çıkış peşinde
YEREL

ŞANLIURFASPOR, ÇIKIŞ PEŞİNDE
Prestij cadde çalışmalarına yeniden başlandı
YEREL

PRESTİJ CADDE ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI
Minik kaymakamın istediği park yapılacak
YEREL

MİNİK KAYMAKAMIN İSTEDİĞİ PARK YAPILACAK
Zabıta ekiplerinden internet kafelere denetleme
YEREL

ZABITA EKİPLERİNDEN İNTERNET KAFELERE DENETLEME
Ezan sesi tesellileri oldu
YEREL

EZAN SESİ TESELLİLERİ OLDU
Haliliye Belediyespordan başarı üstüne başarı
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESPORDAN BAŞARI ÜSTÜNE BAŞARI
Balıkesirli öğrencilerden Akçakale'ye anlamlı ziyaret
YEREL

BALIKESİRLİ ÖĞRENCİLERDEN AKÇAKALE'YE ANLAMLI ZİYARET
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...