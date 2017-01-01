Harran'daki Ulu Cami restore edilecek

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ŞANLIURFA (AA) - Dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında gösterilen Harran Ören Yeri'nde bulunan tarihi Ulu Cami restore edilecek.

Harran Ören Yeri'nde bulunan tarihi Ulu Cami'de bu sezonun kazı çalışmaları, alanda düzenlenen törenle başlatıldı.

Kazmayla toprağı kazarak çalışmaları başlatan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, medeniyetlerin geçiş noktası ören yerinde yürütülen kazı çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Ulu Cami'nin İslam medeniyetinin ilk mimari eserleri arasında yer aldığını belirten Tuna, "Burada caminin yayında abdesthanelerden tutun hamam gibi yapılar mevcut. Su kuyularından dönemin şehrine ulaştırılması için yapılan hatların kalıntılarını görüyoruz. Aynı zamanda bir bedesten, çarşı görüyoruz." dedi.

Kazı çalışmalarıyla yakın zamanda bölgedeki medresenin ortaya çıkarılacağını dile getiren Tuna, yerin altındaki güzelliklerin gün yüzüne çıkarılmasına devam edileceğini bildirdi.

- Tarihi cami restore edilecek

Vali Tuna, gelecek ay gerçekleştirilecek ihaleyle camide restorasyon çalışması yapacaklarına değindi.

Restorasyon çalışmalarının ardından bölgede bayram ve cuma namazlarının kılınabileceği bir alan oluşturulacağını belirten Tuna, böylece kentin turizmine daha fazla katkı sunulması ve marka değerinin artırılması konusunda önemli mesafe alacaklarını kaydetti.

Tuna, "6 milyon liralık ihale, iş artışlarıyla birlikte 8-9 milyon liralık bir işin önümüzdeki dönemde ihalesi yapılacak. Hem kazı hem de restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılmasını ve önümüzdeki sene burada hedeflediğimiz marka değerine ulaşmayı bekliyoruz. Kazı ve restorasyon çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

- "Bin yıl sonra ilk restorasyon çalışması"



Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal da sezonun ilk kazısını başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Harran'ın İslam tarihi ve arkeolojideki önemine dikkati çeken Önal, "Harran'ın bilineni çok ancak görülenin hepsi Moğolların yıktığı toprak altında, onun için kazılarımız çok önemli. Bu alanda 3 yıldır sürdürdüğümüz kazı çalışmalarında Türkiye'nin ilk umumi abdest alma yerlerini bulduk. Yine İslam döneminin ilk geçiş evresinde yapılan ve benzeri olmayan hamamını ortaya çıkardık. Hemen devamında caminin etrafındaki bedestenleri, tunç terazileri ortaya çıkardık." dedi.

"Ulu Cami'de yaklaşık bin yıl sonra ilk kez bu derecede geniş bir projeyle restorasyon çalışması yapılacak." ifadesini kullanan Önal, şunları kaydetti:

"Daha önce Eyyubiler ve Zengiler döneminde genişletme amacıyla restorasyon çalışması yapıldığını biliyoruz. Bunu doğu kapısı üzerindeki 1194 tarihi yazıttan görüyoruz ve biliyoruz. Bin yıl sonraki bir tarihte ilk kez yapılacak büyük boyutlu restorasyon çalışmasıyla Harran Ulu Cami onarılacak. Restorasyonda caminin 33 metre yüksekliğindeki minaresinin tuğladan yapılmış kısmındaki çatlamalar onarılacak, üzerinin cam bir örtüyle kapatılması sayesinde artık yağmurdan ıslanmayacak. Camideki bazı kemerler de bu projeyle ayağa kaldırılacak ve caminin görselliği artırılacak. Doğu duvarının erimiş ve çatlamış taşları onarılacak. Böylece turizme büyük katkı sağlanmış olacak."

Açıklamaların ardından Önal, Vali Tuna ve beraberindekilere, caminin kazı alanını gezdirerek bilgi verdi.