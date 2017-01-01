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Ümmühani nine yeni evine kavuştu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:49

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde dükkandan bozma elektrik ve suyu olmayan sıvasız bir odada komşularının desteğiyle hayatını sürdüren 87 yaşındaki Ümmühani Dağcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kiralanan eve yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelince Narlıtepe Mahallesi'ndeki evinden alınarak Gaziantep Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilen Ümmühani nine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aracılığıyla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istediği evine kavuştu.

Belediye ekiplerince kiralanan ve baştan sona yeni eşyalarla döşenen evinde Ümmühani Nine'yi ziyaret eden Fatma Şahin, halini hatırını sorduğu Dağcıoğlu'yla bir süre sohbet etti.

Türkiye'nin sosyal bir devlet olduğunu, kendisine muhtaç olan hiçkimseyi yalnız bırakmadığını anlatan Şahin, zor durumda olan Ümmühani Dağcıoğlu'nun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir süreliğine huzurevine yerleştirildiğini, belediye ekiplerinin de bu süreçte Dağcıoğlu için uygun ev baktığını kaydetti.

Şahin, yaşlı kadın için yine oturduğu mahallede bir ev kiralandığını ve içinin döşendiğini dile getirerek, ''Teyzemizin ne istediği önemliydi. Huzurevinde kalmak istemedi. Müstakil bir evde rahat etmek istedi. Burası eski kaldığı yere de yakın. Aynı çevrede rahat edebileceği bir ev. Teyzemiz nasıl mutlu ve huzurlu olacaksa bundan sonraki ömrünü nasıl yaşamak istiyorsa, onun dediği gibi yapalım istedik. Teyzemiz burayı istediği için kalacağı yeri güzelleştirdik. Belediyemiz gerekli destekleri verecek. Artık kimseye muhtaç olmadan burayı çevirecek gücü var. İyiyi çoğaltmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Ümmühani Dağcıoğlu da huzurevinde rahat edemediğini ancak evine yerleşmesiyle çok mutlu olduğunu söyledi.

Eski evinden sadece birkaç parça eşyası ile kıyafetlerini aldığını anlatan Dağcıoğlu, "Buradaki komşularım çok iyi. Benimle ilgileniyorlar, Allah devletimizden razı olsun. Burası çok iyi. Tam da istediğim gibi oldu." dedi.

Dağcıoğlu, daha sonra Başkan Şahin'e evini gezdirdi.





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