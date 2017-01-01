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Niğde'de 4 eski imama FETÖ'den gözaltı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:49

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullah Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 4 eski imam gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen kamu görevlilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen 4 eski imam gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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