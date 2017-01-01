Niğde'de 4 eski imama FETÖ'den gözaltı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullah Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 4 eski imam gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen kamu görevlilerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen 4 eski imam gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.