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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:50

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Alkan'ın (37) kullandığı 11 ER 325 plakalı otomobil ile Ramazan Sağır (74) yönetimindeki kamyonet, Bilecik-Eskişehir karayolunun birinci kilometresindeki Akasya Altı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Selda Eyüpoğlu (29) ve Sabire Çotak yaralandı.

Bulundukları araçta sıkışan Sağır ile Sabire Çotak (78), itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Alkan ve Eyüpoğlu'nun durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


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