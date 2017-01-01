Edirne'de "tarihi eser" operasyonu

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, parçalanmış ve dağılmış yarım cüz görünümlü Kur'an-ı Kerim ile Osmanlıca ve Arapça kitaplar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, evinde tarihi eser bulunduğu ve bunları satmak için müşteri aradığı öğrenilen S.Y'nin İstasyon Mahallesi'ndeki ikametine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 100 bin lira değerinde Osmanlı dönemine ait Osmanlıca yazılmış kitap, dışı yırtık deriden, sayfaları kopmuş eski Arapça yazılı kitap, parçalanmış ve dağılmış yarım cüz görünümlü Kur'an-ı Kerim bulundu.

El konulan eserler gerekli incelemelerin yapılması için Edirne Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.