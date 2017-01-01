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Teselliyi "Recep Tayyip Erdoğan" ile buldular

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:53

ŞANLIURFA (AA) - Ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli aile, yeni doğan bebeklerine Recep Tayyip Erdoğan ismini vererek, yangında kaybettikleri çocuklarının acısını unutmaya çalışıyor.

Yaklaşık 2 yıl önce ailesiyle iç savaşın sürdüğü Suriye'den kaçarak Şanlıurfa'ya gelen Zekeriya Karaoş, kiraladığı 2 odalı evde gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Geçen yıl evde çıkan yangında kaybettikleri 2 yaşındaki oğlu Celal'in acısını nisan ayında dünyaya gelen çocuğuyla dindirmeye çalışan Zekeriya ve Meryem çifti, çocuklarına çok sevdikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi.

Karaoş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini belirterek, ismini koymaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Geçimini gündelik işlerle ve hayırsever kuruluşların katkısıyla sağlamaya çalıştıklarını aktaran, Karaoş, şunları kaydetti:

"Çok şükür Türkiye'de güven içinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan'da Şanlıurfa'ya geldiğinde bebeğimiz doğdu. Biz de onu çok sevdiğimiz için çocuğumuza Recep Tayyip Erdoğan ismini verdik. Allah kendisinden ve Türk halkından razı olsun. Bazen iş bulamadığım için sıkıntılar çekiyorum. Birisi 1 aylık 2 çocuğumun ihtiyaçları ve ev kiramı karşılamakta zorlanıyorum. Hayırsever insanlardan bana destek olmalarını bekliyorum."

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