Türkiye'nin en yaşlı spor ligi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Türkiye genelinde 65 yaş üstü huzurevi sakinlerinin yer aldığı ilk "Yetişkin Gençler Bocce Ligi" Samsun'da başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının stratejik planında yer alan "Aktif Yaşlanma" politikası doğrultusunda, huzurevi sakinlerine yönelik fiziksel aktivite çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda, yaşlı bireylerin spor yoluyla fiziksel, psiko-sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, hoşça vakit geçirmelerine dayalı diyaloglarını artırmak amacıyla aktif dinlenme sağlayan ve hiçbir sakatlanma riski içermeyen bocce sporu özel olarak seçildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen 2 aylık hazırlık dönemi çalışmalarının ardından "Yetişkin Gençler Bocce Ligi" başladı.

Proje kapsamında, Samsun, Trabzon, Sivas, Zonguldak ve Amasya huzurevlerinden yaşlı sporcular, fiziksel aktivite için bocce oynadı. Yaşlı sporcuların hırsı ve kazanma arzusu takdir topladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürü Tekin Balcı, benzer bir örneği olmayan ve ilk kez yapılan "ASP Yetişkin Gençler Bocce Ligi"nin tüm altyapısının tamamlandığını ve Karadeniz Bölgesi'ne yönelik ilk müsabakaların Samsun'da oynandığını söyledi.



