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Nusaybin'de terörle mücadele

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:56

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin ölü ele geçirildiği, 9 el yapımı patlayıcının bulunduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nusaybin'de PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca gizlenen ve tuzaklanan patlayıcıların tespit edilerek imha edilmesi amacıyla arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Geçen ay yapılan aramalarda teröristlere ait 9 el yapımı patlayıcı bulunduğu, 2 teröristin ölü ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.


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